https://static.news.ru/photo/9a1507b0-62b3-11ea-87eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Twitter.com/Global Look Press

Россия может в ближнесрочной перспективе увеличить объёмы добычи нефти на 250-300 тысяч баррелей в сутки и уже в настоящее время имеет весь необходимый для этого промышленный потенциал.

Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал министр энергетики РФ Александр Новак. Он отметил, что нарастить нефтедобычу до 300 тысяч баррелей в сутки можно уже «в ближайшее время», а в перспективе этот показатель может быть увеличен до 500 тысяч баррелей в сутки.

Новак также предположил, что нефтяные котировки через несколько месяцев могут вернуться к тем значениям, которые были до мартовского падения.

Цены на нефть 9 марта обрушились на 30%, обновив четырёхлетние минимумы. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении нефтедобычи, ни о её продлении. Между тем, как передавал NEWS.ru, 10 марта нефтяные котировки показали незначительный рост.