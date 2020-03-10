Россия может в ближнесрочной перспективе увеличить объёмы добычи нефти на 250-300 тысяч баррелей в сутки и уже в настоящее время имеет весь необходимый для этого промышленный потенциал.
Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24»
Новак также предположил, что нефтяные котировки через несколько месяцев могут вернуться к тем значениям, которые были до мартовского падения.
Цены на нефть 9 марта обрушились на 30%, обновив четырёхлетние минимумы. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении нефтедобычи, ни о её продлении. Между тем, как передавал NEWS.ru, 10 марта нефтяные котировки показали незначительный рост.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен