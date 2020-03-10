Обвал нефтяных котировок был ожидаем и спровоцирован, прежде всего, новостями по ценам и добыче нефти саудовской госкомпании Saudi Aramco. Такое мнение высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Вчера мы наблюдали снижение мировых рынков и цен на нефть. Это было вызвано в первую очередь теми новостями, которые появились на выходных со стороны Saudi Aramco, которая предложила своим потребителям дополнительное снижение цен на 6-8 долларов за баррель, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, реакция рынка последовала незамедлительно. Несмотря на обвал российской валюты и акций сырьевых компаний РФ, 10 марта удалось частично отыграть падение. Новак отметил, что рынки восстановились и прибавили в росте примерно на 7%.
Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но мне кажется, что вчерашние панические настроения сегодня уже несколько нивелированы и рынок находится в более сбалансированном состоянии, — резюмировал он.
Цены на нефть обрушились на 30% 9 марта. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении нефтедобычи, ни о её продлении. На фоне падения нефтяных котировок стал сдавать позиции рубль. Его курс снизился до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Позднее цены на нефть и российская валюта продемонстрировали некоторый подъём.
Как писал NEWS.ru, Новак не исключил, что со странами ОПЕК могут быть достигнуты новые договорённости по сокращению добычи нефти после истечения срока действующего соглашения.
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