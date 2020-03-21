https://static.news.ru/photo/aa7747e0-6c4e-11ea-9a4e-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства энергетики России Дмитрий Новак проведёт совещание с главами нефтяных компаний и обсудит с ними текущую ситуацию на рынке сырья. Встреча назначена на понедельник, 23 марта.

Об этом журналистам сообщили информированные источники, знакомые с планами главы министерства.

В понедельник созывает встречу с компаниями. Совещание пройдёт в очном режиме, — приводит слова источников ТАСС.

9 марта нефтяные рынки обрушились более чем на 30%. Это произошло из-за того, что Москва отклонила предложение Эр-Рияда о дополнительном сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки в рамках ОПЕК+.

В ответ на это Саудовская Аравия заявила о готовности предложить Европе тройные объёмы нефти по цене $25 за баррель, что намного дешевле российского углеводорода. По предварительным данным, крупные НПЗ сырьевых предприятий — Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa — получили предложения от королевства по лимитам поставок чёрного золота, намного превышающим традиционные рамки. Теперь Эр-Рияд собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки.

Как писал NEWS.ru, соглашение ОПЕК+ разорвали арабские партнёры. Российская сторона этого не хотела, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.