Глава Минэнерго ОАЭ предрёк успешное выполнение условий сделки ОПЕК+

Министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов Сухель аль-Мазруи выразил уверенность, что все участники сделки о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ выполнят взятые на себя обязательства.
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По словам министра, на последнем совещании участников ОПЕК+ представители всех государств подтвердили готовность не только сократить нефтедобычу, но и возместить любое отступление от оговоренных сделкой обязательств. В частности, превышение квот в мае и июне компенсируют Казахстан и Ирак.
Аль-Мазруи добавил, что ОАЭ взяли на себя обязательство сократить в июне нефтедобычу еще на 100 тысяч баррелей в сутки.
6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны — участницы соглашения не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Стороны не смогли согласовать и продление сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля действие ограничений закончилось. Это вызвало глобальный обвал нефтяных котировок.
На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Саудовская Аравия заявила о планах увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки. Также Эр-Рияд заявил, что готов в случае необходимости увеличить добычу до рекордных 12 млн.
12 апреля страны ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне 2020 года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.
Соглашение вступило в силу с 1 мая 2020 года. В декабре 2021 года его параметры могут быть пересмотрены.
6 июня на очередной встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, оговорённые для мая и июня. Из соглашения при этом вышла Мексика, писал NEWS.ru.
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