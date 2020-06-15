Глава Минэнерго ОАЭ предрёк успешное выполнение условий сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/a94de922-af39-11ea-8e27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов Сухель аль-Мазруи выразил уверенность, что все участники сделки о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ выполнят взятые на себя обязательства.

Как передаёт РИА Новости, об этом он заявил в ходе вебинара, организованного Атлантическим советом. Аль-Мазруи отметил уверенность властей ОАЭ в том, что страны, которые не смогли в полной мере выполнить предусмотренные сделкой обязательства в мае и июне, обязательно компенсируют это в последующие месяцы.

По словам министра, на последнем совещании участников ОПЕК+ представители всех государств подтвердили готовность не только сократить нефтедобычу, но и возместить любое отступление от оговоренных сделкой обязательств. В частности, превышение квот в мае и июне компенсируют Казахстан и Ирак.

Аль-Мазруи добавил, что ОАЭ взяли на себя обязательство сократить в июне нефтедобычу еще на 100 тысяч баррелей в сутки.

6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны — участницы соглашения не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Стороны не смогли согласовать и продление сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля действие ограничений закончилось. Это вызвало глобальный обвал нефтяных котировок.

На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Саудовская Аравия заявила о планах увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки. Также Эр-Рияд заявил, что готов в случае необходимости увеличить добычу до рекордных 12 млн.

12 апреля страны ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне 2020 года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая 2020 года. В декабре 2021 года его параметры могут быть пересмотрены.

6 июня на очередной встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, оговорённые для мая и июня. Из соглашения при этом вышла Мексика, писал NEWS.ru.