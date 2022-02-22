Глава Минэнерго назвал оптимальную для рынка цену на нефть

Минэнерго России считает цену нефти в $55–70 за баррель оптимальной для рынка, заявил глава министерства Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence в рамках саммита Форума стран — экспортёров газа. Он также подчеркнул, что Россия наращивает добычу нефти и у неё есть возможность для её дальнейшего увеличения, а также геологоразведки.

Я думаю, что для рынка оптимальный уровень $55–70 за баррель, — сказал Шульгинов.

Ранее нефть марки Brent обновила ценовой максимум, и её стоимость впервые за восемь лет превысила $97 за баррель. Цены растут на фоне признания независимости ЛНР и ДНР, так как инвесторы опасаются нестабильности в регионе.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что стоимость нефти превысила $100 из-за недофинансирования отрасли и ожидания дефицита, а также геополитической напряжённости вокруг России. Именно Россия является одним из лидеров по поставкам нефти в Соединённые Штаты. Кроме того, в Европе снимают коронавирусные ограничения и это предполагает рост потребления нефтепродуктов, так как люди станут больше перемещаться. При этом всё большему числу стран, участвующим в сделке ОПЕК+, не удаётся увеличить добычу нефти до планируемых показателей.