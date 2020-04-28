Глава Минэнерго исключил вероятность резких скачков цены на бензин

https://static.news.ru/photo/cf5f6320-892d-11ea-80fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России рассчитывают, что в течение 2020 года страна не столкнётся с резким скачком цены на бензин. С начала года розничная стоимость топлива АИ-92 не изменилась, а цена на оптовых базах, в свою очередь, снизилась на 3%.

Об этом в своей колонке для журнала «Энергетическая политика» написал глава Минэнерго Александр Новак. По словам руководителя ведомства, в РФ созданы все необходимые и регуляторные инструменты для того, чтобы не допустить скачка цены на бензин.

Анализ стоимости топлива проводится каждый день. Вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация, дефицита бензина в российских регионах не будет, — заявил Новак.

Как подчеркнул министр, после введения карантинных мер на фоне пандемии коронавируса уровень потребления нефтепродуктов в стране изменился, как и во всём мире. Так, например, спрос на бензин в розничном сегменте в апреле 2020 года упал на 40–50% в сравнении с прошлогодними показателями.

Как ранее писал NEWS.ru, цены на бензин в России, несмотря на снижение мировой цены на нефть, снижатьсяне будут. Об этом заявил глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.