Глава Минэнерго исключил вероятность резких скачков цены на бензин

В России рассчитывают, что в течение 2020 года страна не столкнётся с резким скачком цены на бензин. С начала года розничная стоимость топлива АИ-92 не изменилась, а цена на оптовых базах, в свою очередь, снизилась на 3%.
Об этом в своей колонке для журнала «Энергетическая политика» написал глава Минэнерго Александр Новак. По словам руководителя ведомства, в РФ созданы все необходимые и регуляторные инструменты для того, чтобы не допустить скачка цены на бензин.
Анализ стоимости топлива проводится каждый день. Вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация, дефицита бензина в российских регионах не будет, — заявил Новак.
Как подчеркнул министр, после введения карантинных мер на фоне пандемии коронавируса уровень потребления нефтепродуктов в стране изменился, как и во всём мире. Так, например, спрос на бензин в розничном сегменте в апреле 2020 года упал на 40–50% в сравнении с прошлогодними показателями.
Как ранее писал NEWS.ru, цены на бензин в России, несмотря на снижение мировой цены на нефть, снижатьсяне будут. Об этом заявил глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.
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