Экономика

Глава Минэкономразвития: власти опасаются роста безработицы

22:43, 16 апреля 2020
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Все кризисы в России проходят с гораздо меньшим высвобождением работников, чем на Западе. Однако власти делают всё, чтобы количество безработных не увеличивалось, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Наш рынок труда не такой гибкий. Это и плюс, и минус. Но мы действительно опасаемся этого кризиса. Поэтому президент вчера озвучил такую меру, как прямые гранты малому бизнесу, для того чтобы постараться сохранить занятость, — отметил Решетников в эфире программы «Познер».

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин распорядился предоставить отсрочку по уплате страховых взносов предприятиям малого и среднего бизнеса, которые прекратили работу из-за пандемии. Соответствующее поручение он направил в правительство.

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