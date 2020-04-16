Глава Минэкономразвития призвал не делать банки крайними в проблемах

https://static.news.ru/photo/6cec370a-8012-11ea-8f1e-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: Минэкономразвития России/facebook.com

Делать кредитные организации крайними в ситуации ситуации с проблемной выдачей льготных займов, обычно на реализацию таких программ уходит 3-4 месяца, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

15 апреля Решетников написал в своем Instagram, что решил лично проверить, как обстоят дела с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу. Он позвонил в два крупнейших российских банка: в одном ему сообщили, что постановление правительства о запуске программы еще не подписано, в другом, пообещали выдать кредит в мае.

Из банков делать однозначно крайних нельзя. Безусловно всегда в этой ситуации велики риски того искушения сделать кого-то крайним, но это неправильно. Потому что банки всю информацию реально знали. То есть они рассказали об этих проектах, они рассказали какие условия, действительно все очень корректно, во всех... банках очень корректно отработали. Некорректность была на последнем этапе — деньги получить нельзя, — сказал Решетников в четверг в эфире передачи «Познер».

По словам главы Минэкономразвития, проделана большая работа, потому что банки должны вступить в эту программу и подписать соглашения.

У нас есть система электронного бюджета, куда должны встать лимиты, потом соответственно банки должны раскидать эти лимиты по своим территориальным органам, проинструктировать, настроить свои службы, и так далее и так далее. Обычно на запуск таких программ уходит месяца по 3 по 4, — пояснил Решетников.

Как писал NEWS.ru, глава Минэкономразвития оценил вероятность дефолта в России.