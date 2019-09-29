https://static.news.ru/photo/43fd4b74-e290-11e9-b533-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил выделить около 245 млрд рублей на экспорт услуг. С такой инициативой он обратился к министру финансов и по совместительству первому замглавы правительства Антону Силуанову.

Предполагается, что средства среди прочего будут направлены на продвижение продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, съёмки кино и развитие туризма, пишут « Известия » со ссылкой на текст письма. Предложенная главой Минэкономразвития сумма в 42 раза превышает ту, что запланирована сейчас.

Отсутствие дополнительного финансирования может привести к невыполнению плана президента Владимира Путина по экспорту услуг, считает Орешкин.

В общей сложности на экспортные цели предполагается выделить почти 889 млрд рублей, однако министр считает не вполне корректным соотношение этих средств внутри нацпроекта в том виде, как это сделано сейчас. Финансирование новых программ он предлагает осуществить за счёт перераспределения денег.

Кроме того, он предложил дополнительно профинансировать туристическую сферу. Средства могут быть выделены на софинансирование строительства кластеров, субсидии ряду банков, а также на грантовую поддержку предпринимателей, которые развивают внутренний и въездной туризм.

Антон Силуанов на предложение Максима Орешкина пока не ответил.

Ранее, как писал News.ru, глава Минэкономразвития предупредил о возможном замедлении темпов роста экономики в стране. По его словам, оно станет заметным примерно через год.