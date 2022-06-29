Глава Минэкономразвития подтвердил наступление дефляции по итогам июня

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Минэкономразвития России ожидает дефляцию в июне, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава министерства Максим Решетников. По его словам, которые приводит РИА Новости, говорить о стабилизации на потребительском рынке пока рано из-за слабости спроса.

Уже очевидно, что по июню мы будем иметь дефляцию, — сказал Решетников.

Дефляция — противоположный инфляции процесс, характеризующийся снижением общего уровня цен на товары и услуги.

Ранее о возможности дефляции по итогам июня сообщали некоторые эксперты, называя в качестве причин в том числе проблемы с импортом, резкое укрепление рубля и низкий спрос населения. По их мнению, дефляция, вызванная сокращением совокупного спроса, является крайне неустойчивой и говорит не о «здоровье» экономики, а о её «болезни». Аналитики не исключают, что в 2022 году снижение цен будет идти три месяца подряд. А на фоне подавленного потребительского спроса это может привести к некоторому падению цен на непродовольственные товары при развитии параллельного импорта.