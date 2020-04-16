Глава Минэкономразвития оценил вероятность дефолта в России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников стал новым гостем передачи «Познер», которая выходит на Первом канале.
Ведущий программы Владимир Познер поинтересовался, есть ли хоть минимальная вероятность дефолта в России, как это было в 1998 году. По словам Решетникова, даже при нынешней ситуации этого не будет.
Он добавил, что государство должно помочь предпринимателям, «чтобы у них осталось желание делать бизнес и развивать своё дело в России».
Ранее NEWS.ru передавал, что объём антикризисной программы в России превысил 2 трлн рублей. Эксперты оценили предположительные потери некоторых отраслей экономики из-за пандемии коронавируса в 17,9 трлн рублей.
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