Глава Минэкономразвития оценил вероятность дефолта в России

https://static.news.ru/photo/15252986-800e-11ea-87af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минэкономразвития России/facebook.com

Глава Минэкономразвития Максим Решетников стал новым гостем передачи «Познер», которая выходит на Первом канале.

Ведущий программы Владимир Познер поинтересовался, есть ли хоть минимальная вероятность дефолта в России, как это было в 1998 году. По словам Решетникова, даже при нынешней ситуации этого не будет.

Он добавил, что государство должно помочь предпринимателям, «чтобы у них осталось желание делать бизнес и развивать своё дело в России».

Ранее NEWS.ru передавал, что объём антикризисной программы в России превысил 2 трлн рублей. Эксперты оценили предположительные потери некоторых отраслей экономики из-за пандемии коронавируса в 17,9 трлн рублей.