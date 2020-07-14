Глава Минэкономразвития назвал долю проживающих в крайней нищете россиян

https://static.news.ru/photo/bf6f55ec-c618-11ea-b17d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Доля населения, проживающего в крайней нищете в РФ, составляет менее 1%. Эту цифру озвучил на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Решетников отметил, что главная задача правительства — добиться двукратного снижения уровня бедности в стране. В 2018 году за чертой национальной бедности — с доходами ниже прожиточного минимума оставалось 12,6% населения, пишет ТАСС.

Россия достигла цели ликвидации крайней нищеты в ее международном понимании. Сейчас доля такого населения составляет менее 1%, — сообщил министр.

По данным ООН, международная черта бедности определяется уровнем потребления $1,9 на человека в день по покупательской способности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число бедных граждан в России по итогам прошлого года составило 18 млн человек или 12% населения страны. Это почти на 3 млн человек больше, чем в 2012 году, когда в РФ было зафиксировано наименьшее число бедных — 15,5 млн человек.