Глава Минэкономики ФРГ договорился в Катаре об энергетическом партнёрстве

Министр по делам экономики Германии Роберт Хабек в ходе визита в Катар договорился о долгосрочном сотрудничестве в энергетической сфере, сообщил немецкий телеканал Welt. Сотрудничество предусматривает в том числе возможность поставок в ФРГ сжиженного природного газа.

Министр приехал в Доху вместе с представителями концернов RWE, E.ON и Uniper. Теперь компании, которые вошли в состав немецкой делегации, будут самостоятельно вести переговоры о контрактах на дополнительные поставки СПГ.

Катар является одним из крупнейших в мире поставщиков природного газа, страна намерена удвоить свои мощности по добыче с 2025 года, указал Хабек. По его словам, партнёрство с Катаром не означает, что зависимость от поставок голубого топлива из России сменится зависимостью от ближневосточной страны.

Нам нужна диверсификация, и это означает, что ни одна страна или регион не заменяет другую, — сказал министр.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что снижение зависимости от импорта российских энергоносителей не должно толкать Германию к аналогичной зависимости от других стран.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что считает возможным введение эмбарго на покупку нефти и газа из России. По его словам, власти ФРГ используют все возможности для создания дополнительных резервов угля, газа и нефти.