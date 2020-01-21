Министр экономики Афганистана Мустафа Мастур на полях форума Caspian Week (мероприятие проходит в рамках Всемирного экономического форума в Давосе) рассказал корреспонденту NEWS.ru об изменениях, которые произошли в стране за последние годы.
Все знают, что в Афганистане уже более 40 лет продолжаются внутренние конфликты. Сейчас мы видим свет в конце тоннеля и активно работаем над тем, чтобы в нашу страну пришёл мир. Мы считаем, что Афганистан должен стать связующим звеном между странами Азии и Каспийского региона. Стабильность и мир в нашей стране помогут и многим другим соседним странам, — сообщил Мастур.
Ранее NEWS.ru писал, что заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал, как развивается взаимодействие в сфере цифровой безопасности между странами. Кузнецов в кулуарах «Русского дома» в Давосе отметил, что на государственном уровне в этом вопросе пока мало изменений.
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