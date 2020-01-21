https://static.news.ru/photo/5ad2da2e-3c4c-11ea-9ee4-fa163e074e61_660.jpg Мустафа Мастур Фото: Егор Канавин/NEWS.ru

Министр экономики Афганистана Мустафа Мастур на полях форума Caspian Week (мероприятие проходит в рамках Всемирного экономического форума в Давосе) рассказал корреспонденту NEWS.ru об изменениях, которые произошли в стране за последние годы.

Все знают, что в Афганистане уже более 40 лет продолжаются внутренние конфликты. Сейчас мы видим свет в конце тоннеля и активно работаем над тем, чтобы в нашу страну пришёл мир. Мы считаем, что Афганистан должен стать связующим звеном между странами Азии и Каспийского региона. Стабильность и мир в нашей стране помогут и многим другим соседним странам, — сообщил Мастур.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал, как развивается взаимодействие в сфере цифровой безопасности между странами. Кузнецов в кулуарах «Русского дома» в Давосе отметил, что на государственном уровне в этом вопросе пока мало изменений.