Глава МИД ФРГ предупредил о последствиях отказа от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/0754f3a6-6bbb-11eb-9690-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2» будет иметь геостратегические последствия для Европы.

Глава МИД ФРГ в ходе выступления в бундестаге отметил, что мнение о ненужности газопровода имеет право на существование. По словам Мааса, он готов вести дискуссию об альтернативных проектах импорта энергоносителей. Министр при этом подчеркнул, что отказ от реализации проекта скажется на возможностях Европы по влиянию на Россию. Противники «Северного потока — 2» должны это осознавать, указал Маас.

Есть страны, которые требуют от нас прекращения строительства [Северного потока — 2] в то время, как они сами увеличивают импорт нефти из России, — цитирует главу МИД Германии РИА Новости.

«Северный поток — 2» должен связать Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

От участия в строительстве из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона отказалась немецкая компания Bilfinger SE, специализирующаяся на строительстве и инжиниринге. Также норвежский сертификатор DNV GL заявил о приостановке работ в рамках проекта, связанных с морскими судами.

В конце января в датских территориальных водах возобновились работы по строительству «Северного потока — 2», сообщил NEWS.ru оператор проекта компания Nord Stream 2 AG. Укладкой труб занимается российское судно «Фортуна», которое попало под американские санкции. Наложенные США ограничения неспособны остановить строительство, поясняют эксперты. Тем не менее риски для газопровода ещё остаются, и главный из них, по мнению аналитиков, — возможное ухудшение российско-германских отношений. Берлин, в отличие от Вашингтона, обладает реальными полномочиями для того, чтобы свернуть строительство.