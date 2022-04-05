Глава МИД ФРГ оценила возможность эмбарго на поставки российского газа

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа, несмотря на очередной виток обострения отношений с Москвой. По её словам, которые приводит Die Welt, это решение не позволит остановить действия на Украине, хотя и «повысит» их цену.

Если бы полное эмбарго остановило [Россию], то тогда бы мы это незамедлительно сделали, — заявила Бербок.

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг ранее сообщил, что экономика Германии рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта нефти и газа из России. По его словам, в таком случае остро встаёт вопрос о мерах государственной поддержки компаний и шагах Европейского центробанка для борьбы с ростом цен.

Ранее глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм рассказал, что отрасль ожидает обвал в случае отказа от российских энергоресурсов. По его словам, введение эмбарго на газ поставит её в безвыходное положение. Глава химического концерна BASF Мартин Брудермюллер назвал призывы к бойкоту российских энергоресурсов безответственным экспериментом.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер также выступил против введения ограничительных мер, заявив, что это навредит больше Евросоюзу, чем России. По мнению политика, отказ от российских нефти, газа и угля спровоцирует дефицит и цены в мире «драматично вырастут».