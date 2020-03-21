Малый бизнес в России начал чувствовать влияние из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Сейчас будет очень сложно в ближайшие несколько месяцев. Малый бизнес на себе это очень хорошо чувствует. Особенно в крупных городах, — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что экономика вернётся на «траекторию роста», но какой она будет, зависит от адекватности и быстроты принимаемых сейчас мер.
Как ранее писал NEWS.ru, российское правительство готовит селекторное совещание с регионами, темой которого станет корректировка их экономической политики. Она необходима, чтобы субъекты РФ были готовы к проблемам, с которыми может столкнуться малый бизнес.
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