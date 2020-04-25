Глава ЛУКОЙЛа: в РФ цены на бензин снижать не будут

https://static.news.ru/photo/452e189c-86d8-11ea-9f7c-fa163e074e61_660.jpgВагит АлекперовФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Цены на бензин в России, несмотря на снижение мировой цены на нефть, снижаться не будут. Об этом заявил глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.
Цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны, — сказал руководитель предприятия в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1».
По его словам, в 2020 году продавцы бензина заплатят 700 млрд рублей дополнительных налогов государству.
Для цены на бензин в РФ сделан механизм, чтобы <...> не поднимались и не снижались. Они сегодня стабильны, — добавил Алекперов.
Как писал NEWS.ru, в Росстате сообщили, что в последнее время снижение цен на бензин наблюдалось в 17 субъектах РФ, наиболее заметное в Рязани и Кызыле — на 2,9% и 1,3% соответственно. В Москве и Петербурге цены на заправках не изменились.