Глава ЛУКОЙЛа: в РФ цены на бензин снижать не будут

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Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ на пике кризиса в 2020 году можно тратить не скупясь. Израсходовать можно чуть больше 50% средств, считает глава Счётной палаты России Алексей Кудрин. Руководитель ведомства также не исключил помощи бюджету в виде займов на рынках.

Если хватит этих средств на два года с учётом остроты этого кризиса — тоже нестрашно, потом бюджет спокойно сможет и заимствовать больше некоторое время. Последствия и для бюджетной системы растянутся...