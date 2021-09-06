Глава ЛУКОЙЛа рассказал, что способно обрушить нефтяной рынок

Обрушить нефтяной рынок может цена на нефть выше $100 за баррель. Об этом сказал президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, передаёт «Коммерсант».

Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка, — заявил Алекперов.

Он добавил, что потребителю и стране комфортна цена $65–75 за баррель. Также Алекперов надеется, что соглашения стран ОПЕК+ до конца 2022 года не изменятся. Сейчас страны-участницы для сохранения цены регулируют объём добычи.

Кроме того, президент ЛУКОЙЛа сообщил о планах наращивать добычу примерно на 1,5–2% в год после 2022 года.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что при отказе европейских стран от углеводородного топлива доходы нефтегазовой отрасли в России не сократятся из-за высокого спроса в Азии.