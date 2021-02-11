Глава ЛУКОЙЛа объяснил, почему от нефти невозможно отказаться

https://static.news.ru/photo/caf1aa78-6c6c-11eb-8f39-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продукция ЛУКОЙЛа, как и любой другой нефтяной компании, не только топливо, а основа современного мира. Такое мнение высказал совладелец и президент компании Вагит Алекперов в социальных сетях.

Нефть используется для производства одежды, мебели, лекарств, любой электронной техники, многого другого. И все призывы отказаться от нефти бессмысленны. Поверьте, не наступило ещё это время, — сообщил бизнесмен в обращении в социальных сетях.

По его словам, весной 2021 года ЛУКОЙЛ представит новую долгосрочную стратегию развития, которая будет соответствовать современным вызовам.

Обязательно расскажу, каким мы видим будущее мировой энергетики, какое место в мире будет занимать нефть и что нам для этого нужно сделать, — добавил Алекперов.

Ранее главы «Роснефти» Игорь Сечин, «Газпром нефти» Александр Дюков, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов и «Татнефти» Наиль Маганов пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на повышение Минфином налога на дополнительный доход (НДД). В совместном письме говорится, что корректировка НДД и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) Минфина за 10 лет приведёт к потере 35 тысяч рабочих мест, а также к падению доходов бюджета на 4,5 триллиона рублей и снижению добычи нефти на 600 миллионов тонн. Также отмечается, что добыча проектов с НДД за 10 лет снизится на 340 миллионов тонн, инвестиции упадут на 2,3 триллиона рублей, бюджет потеряет 2,5 триллиона рублей, писал NEWS.ru.