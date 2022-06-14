Глава ЛНР примет участие в пленарном заседании ПМЭФ

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Леонид Пасечник

Глава ЛНР Леонид Пасечник собирается принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили ТАСС в пресс-службе Пасечника. Форум состоится с 15 по 18 июня.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник планирует принять участие в пленарном заседании ПМЭФ, — подтвердили в пресс-службе.

Ранее о намерении приехать на Петербургский международный экономический форум сообщил глава ДНР Денис Пушилин. При этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин на ПМЭФ встретится с главами российских СМИ и корреспондентами, которые освещают ситуацию на Украине. По его словам, отдельной традиционной встречи с представителями международных компаний и иностранными инвесторами не будет, так как «в этом году будет чуть-чуть другое мероприятие».