Глава крупнейшего российского банка высказался за его приватизацию Греф: Сбербанк можно было бы приватизировать

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Герман Греф

Сбербанк, как и большинство российских госкомпаний, можно было бы приватизировать, заявил глава банка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, вырученные от приватизации средства власти могли бы направить на реализацию инвестиционных проектов.

Я вообще считаю, что подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк. Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят, — сказал Греф.

В настоящее время основным акционером Сбербанка является правительство России. Доля кабмина составляет 50% плюс одна акция. По мнению Грефа, для контроля государства достаточно 25% плюс одна акция. Вывод на биржу дополнительных 25% акций повысил бы инвестиционную привлекательность российского рынка и стимулировал бы весь финансовый рынок, отметил глава Сбербанка.

Ранее сообщалось, что Минфин России подготовил список компаний, которые могут быть добавлены в перечень для приватизации в следующую трехлетку. Согласно проекту, от реализации планов по приватизации российский бюджет может получить 1,229 млрд рублей.

До этого глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что идея приватизации компаний в России умерла, поэтому смысл ее обсуждать пропал. В то же время он отметил, что соответствующее предложение можно рассматривать как один из способов пополнения государственной казны.