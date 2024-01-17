Глава концерна OMV сравнил конфликт в Красном море с пандемией OMV: перебои в судоходстве по Красному морю влияют на рынок нефти, как пандемия

Фото: Tang Ke / Cfoto/Global Look Press

Перебои в судоходстве по Красному морю из-за конфликта с хуситами влияют на мировой рынок нефти, подобно пандемии, заявил в интервью газете Presse глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн. По его словам, и тогда, и теперь нефтяники имеют схожие проблемы с логистикой.

Сейчас мы наблюдаем влияние нападений повстанцев-хуситов на международное судоходство в Красном море. Важный логистический маршрут больше не работает на 100 процентов. Обход через мыс Доброй Надежды занимает на две недели больше времени. Подобные проблемы с логистикой у нас были во время пандемии, которая усилила инфляцию в Европе. И на этот раз цены на нефть выросли из-за конфликта в Красном море, — сказал Штерн.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил, что транспортировка нефти в обход Красного моря выйдет дороже. По его словам, если компании долгое время будут следовать по альтернативным маршрутам, это приведет к росту цены «черного золота» на $3–4 за баррель. Необходимость в обходных путях появилась из-за атак йеменских хуситов на корабли в регионе. Обход проблемного места вокруг Африки увеличивает время в пути между Азией и Европой на 10–14 дней. Это ведет к удорожанию услуг морской логистики и росту стоимости страхования грузов.

При этом экономист Василий Колташов отметил, что ситуация в Красном море создает для Запада стресс, который косвенно выгоден России и другим странам БРИКС. Он отметил, что затруднение поставок углеводородов через Суэцкий канал, который соединяет Красное море со Средиземным и является важной судоходной артерией, приведет к росту цен на энергоресурсы. Если Вашингтон и Лондон потерпят неудачу в своей кампании против «Ансар Аллах», это приведет к ослаблению западных рынков. А это, в свою очередь, подстегнет экономический рост государств, входящих в БРИКС.