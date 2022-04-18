Глава концерна E.ON предрёк раскол ЕС в случае эмбарго на газ из России

Введение немедленного эмбарго на поставки газа из России может стать болезненным ударом для Германии и всей Европы, а также способно привести к расколу ЕС, заявил изданию Handelsblatt глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум. По его словам, такие страны, как Словакия, Чехия и Австрия полностью или в значительной степени полагаются на поставки российских энергоносителей, и вопросы газа нужно обсуждать на общеевропейском, а не национальном уровне.

Если мы считаем, что можем обеспечить поставки в Германию, не позаботившись при этом о других странах, то это приведет к расколу ЕС, — сказал Бирнбаум.

Он уточнил, что безопасность энергопоставок в ФРГ не обеспечена в достаточной степени, и в ближайшее время цены на электроэнергию для потребителей будут оставаться на высоком уровне.

Ранее Бирнбаум предположил, что ФРГ потребуется три года для снижения энергозависимости от России: по его оценке, замена поставок нефти может произойти уже через год, а в случае с углём сроки замены будут ещё меньше. В то же время он назвал нецелесообразным прекращать импорт энергоносителей из РФ, предупредив о риске возникновения дефицита компонентов в различных отраслях промышленности. В качестве примера он привёл возможный недостаток комплектующих в автомобильной промышленности.