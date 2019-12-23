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Президент РФ Владимир Путин пообещал аграриям на встрече в Адыгее проработать вопрос о способах компенсации расходов на электричество. Он предположил, что это могут быть гранты или субсидии.

Это нужно обсуждать. Это дополнительно нужно тогда ещё одну меру поддержки сельскому хозяйству. Надо всё это посчитать или изобрести другие инструменты, — цитирует ТАСС Путина. По словам президента, рыночное ценообразование...