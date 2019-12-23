Глава американской компании Boeing Деннис Меленберг покидает свой пост из-за скандала, связанного с приостановкой полётов самолётов 737 MAX.
Его место займёт Дэвид Кэлхун, задачей которого станет безопасное возвращение самолётов этой модели к полётам.
Об этом говорится в сообщении компании.
Boeing принял решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года. На данный шаг в компании решились после того, как на 2020 год была перенесена сертификация этой марки самолётов, писал NEWS.ru.
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