В Мясной ассоциации раскритиковали запрет на экспорт птицы Глава комитета Мясной ассоциации Юшин раскритиковал запрет на экспорт птицы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин раскритиковал запрет Министерства сельского хозяйства России экспортировать мясо птицы и яйца сроком на шесть месяцев. Комментируя ситуацию журналу «Компания», эксперт подчеркнул, что это грозит потерей доверия со стороны розничных сетей других стран, где присутствует российская продукция.

На полгода вообще делать что-то бесполезно, это только пугает людей. И мы теряем рынки, теряем доверие у розничных сетей, где мы на полке присутствуем, например в Саудовской Аравии и Эмиратах. Теряем доверие у африканских покупателей, которые рассчитывают на поставки из России, — пояснил Юшин.

Он уточнил, что ограничение сделает Россию для стран-потребителей непредсказуемым поставщиком, это приведет к нежеланию заключать долгосрочные контракты с отечественными компаниями. Эксперт предупредил, что у государства на международном рынке мясной продукции есть конкуренты — США, Бразилия и Аргентина.

Кроме того, введение запрета может повлиять и на внутренний рынок. По его словам, экспортируют в основном ту продукцию, которая не востребована в России и за которую готовы платить за рубежом. Юшин привел в пример куриные лапы, которые являются популярным продуктом в КНР. Жители Китая готовы отдавать до 300 рублей за килограмм лап. В России же спрос на них нулевой.

Закрыв экспорт в Китай, мы сделаем ошибку, потому что переговоры о доступе российской птицы на рынок КНР длились восемь лет, в них участвовали высшие представители нашего государства. Для чего тогда вся эта работа делалась? Запретим на полгода и потеряем рынок, — предрек эксперт.

Производители захотят компенсировать свои потери, это приведет к росту цен, добавил Юшин. Он уточнил, что ожидание снижения стоимости на фоне запрета экспорта является «самообманом». Он напомнил, что доля вывозимой продукции, которая интересна российскому потребителю, составляет не более 1%.

Аналитик Алексей Плугов ранее заявил, что в краткосрочной перспективе запрет на экспорт птицы может привести к снижению цен на внутреннем рынке. При этом в дальнейшем это может грозить падением производства, что вновь негативно отразится на стоимости продуктов для покупателей.