В Госдуме заявили о перестройке экономики Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков заявил о перестройке экономики к 2024—2025 годам

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Анатолий Аксаков

К 2024—2025 годам Россию ждёт структурная перестройка экономики, заявил в интервью RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, российская инфраструктура будет переориентирована на бурно развивающиеся экономики азиатских стран с огромным населением и крупными рынками.

Мы должны заложить фундамент для серьёзных перемен, и, думаю, уже к 2024—2025 годам вся инфраструктура будет переориентирована прежде всего на Китай, Индию, Вьетнам, — сказал он.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российские энергетические ресурсы невозможно заместить или отрезать от глобального рынка. По его словам, мировая экономика не сможет существовать без поставок отечественного сырья и голубого топлива. Новак отметил, что Россия будет активным участником глобального энергетического рынка, так как потребление нефти и газа будет только расти.

Вице-премьер подчеркнул, что доля России на экспортном рынке газа составляет 20%. При этом РФ также поставляет более 20% нефти в другие страны и сохраняет третье место среди крупнейших поставщиков угля, доля которого в мировом энергобалансе сейчас составляет примерно 82%. По словам вице-премьера, эти ресурсы будут играть доминирующую роль на мировом энергетическом рынке в ближайшие десятилетия.