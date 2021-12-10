Глава «ГТС Украины» заявил, что Россия прекратит транзит газа уже зимой

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон не исключает, что Россия может прекратить транзит газа через Украину уже нынешней зимой по политическим соображениям. О возможности такого шага, по его словам, свидетельствуют действия России, прекратившей экспорт угля на Украину и стянувшей войска к её границе. Если это произойдёт, украинская газотранспортная система сможет работать на ресурсах, которые ей удалось аккумулировать для прохождения зимнего периода. Об этом Макогон заявил в интервью изданию «БизнесЦензор».

Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса или он будет слишком дорог, это станет большой проблемой, — сказал глава компании.

Он добавил, что в случае прекращения транзита газотранспортную систему планируется запустить в обратном направлении, переправляя на восток газ из западных хранилищ, как это делалось в 2009-м и январе 2020 года.

Это нестандартная работа ГТС, будут сложности. Но мы к ней готовы, — заверил бизнесмен.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Москва не желает обсуждать с Киевом вопрос о заключении нового договора на транзит российского газа. По его словам, нет «даже намёка» на подобные переговоры, тогда как участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока — 2» не позволит Киеву остановить данный процесс. Он подчеркнул, что Киев готов оспаривать в суде сертификацию проекта, если посчитает, что газопровод не соответствует европейскому законодательству.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что страна заинтересована в продлении контракта на транзит российского газа после 2024 года. Он добавил, что слышал высказывания российской стороны о готовности продлить контракт на транзит, однако дальше заявлений дело пока не идёт.