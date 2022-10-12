Глава «Газпрома» оценил, на сколько лет россиянам хватит газа Глава «Газпрома» Миллер: россиянам хватит газа до 2120 года

Фото: : Михаил Терещенко/ТАСС

Россия имеет большие запасы газа, его хватит как минимум на 100 лет, заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер. По его прогнозам, некоторые месторождения будут продолжать давать газ и после 2120 года, передает ТАСС.

Мы с вами обеспечены запасами на 100 лет вперед. И мы знаем, что некоторые месторождения у нас по проектам разработки будут работать и давать газ стране за 2120 год, — уточнил Миллер.

По его словам, это стало возможно благодаря созданию и развитию нового газодобывающего центра на Ямале. Синхронно с этим «Газпром» создает соответствующие газотранспортные мощности под новые добычные объекты, отметил Миллер.

Ранее глава «Газпрома» заявлял, что Россия располагает самыми большими резервами газа в мире. Он отметил, что некоторые месторождения, которыми «Газпром» сейчас занимается на Ямале, будут работать до 2132 года.

Также Миллер сообщил, что «Газпром» приступает к проектированию газопровода в Китай с Дальнего Востока. Он подчеркнул, что китайский рынок — самый динамичный в мире и за предстоящие 20 лет, по прогнозам, прирост потребления газа в КНР составит 40% от прироста мирового потребления.