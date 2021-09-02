Глава «Газпрома» назвал срок первых поставок газа по «Северному потоку-2»

Глава российской транснациональной энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер назвал приблизительный срок первых поставок газа по «Северному потоку-2» в Европу. Об этом он рассказал на праздничном селекторе ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, передаёт «Интерфакс».

Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток 2» на европейский рынок, — признался Миллер.

«Северный поток-2» представляет собой российский газопровод, предназначенный для поставок горючего вещества из России в страны Европы. Его производительная мощность позволяет поставлять до 55 млрд кубометров газа в год, а общая протяженность составляет 2460 километров.

Ранее немецкий политик раскритиковал решение ЕС ограничить мощность «Северного потока-2» с помощью газовой директивы, а глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон предложил России свои услуги по управлению газопроводом, который он считает опасным для страны.