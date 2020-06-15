Глава «Газпром нефти» назвал одну из причин падения нефти ниже $40

https://static.news.ru/photo/dc8117d8-af25-11ea-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоявшие у берегов Соединённых Штатов Америки танкеры с саудовской нефтью стали одной из причин нынешнего падения стоимости нефти ниже отметки $40 за баррель. Они привели к росту запасов сырья, рассказал журналистам руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков.



Он добавил, что несмотря на постепенную отмену ограничений в связи с пандемией COVID-19, экономика оживляется в ожидаемом темпе. По его словам, часть позитивных явлений происходит с небольшой задержкой.

Нельзя сказать, что эти корректировки носят драматический характер, но всё равно, это корректировки, которые влияют на рынок, — цитирует топ-менеджера РИА Новости.

Глава компании уточнил, что стоимость нефти выше $40 за «бочку» следует ожидать не раньше конца 2020 года. Цены на чёрное золото резко снизились на фоне роста количества заражений коронавирусом в США и Китае, а также из-за возможности второй волны пандемии.

6 марта во время заседании ОПЕК+ странам — участницам соглашения не удалось договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Также они не смогли согласовать и продление сделки на действующих условиях. В связи с этим 1 апреля действие ограничений закончилось.

ОПЕК предлагала дополнительно уменьшить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия и Казахстан выступили против этого шага. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на второй квартал.

В «Роснефти» заявили, что сделка не была в интересах РФ, так как сокращаемые объёмы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли.

На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Саудовская Аравия заявила, что намерена увеличить добычу до 10 млн баррелей в сутки, и сообщила о готовности при необходимости увеличить добычу до рекордных 12 млн.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года. Соглашение вступило в силу с 1 мая. В декабре будущего года его параметры могут пересмотреть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures потеряла 2,79% и достигла отметки в $37,65 баррель. Смесь WTI с поставками в июле на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на 3,97% — до $34,82 за баррель.