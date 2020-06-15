Глава «Газпром нефти» назвал нормальным очередное падение стоимости нефти

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Цена нефти ниже $40 за баррель является нормальной для текущего состояния рынка, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

По его словам, он не может назвать показатели последних дней падением, наоборот, можно говорить «о коррекции и объективной нормализации».

То, что мы наблюдали до этого, — это состояние некоторой эйфории на рынке. Я говорил, что летом цена должна уверено превысить 30 долларов за баррель, а что касается 40 и выше, то тут много факторов, которые на это влияют, — отметил он.

Глава компании уточнил, что такую стоимость следует ожидать не раньше конца 2020 года.

Дюков также подчеркнул, что недавнее падение цены нефти ниже $40 за баррель произошло под влиянием темпов снятия карантинных мер, которое было проведено с некоторой задержкой. Кроме того, снижение стоимости произошло и в связи с ростом запасов, тогда как ожидалось их сокращение, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть резко снизились на фоне роста количества заражений коронавирусом в США и Китае, а также из-за возможности второй волны пандемии.

6 марта во время заседании ОПЕК+ странам — участницам соглашения не удалось договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Также они не смогли согласовать и продление сделки на действующих условиях. В связи с этим 1 апреля действие ограничений закончилось.

ОПЕК предлагала дополнительно уменьшить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия и Казахстан выступили против этого шага. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на второй квартал.

В «Роснефти» заявили, что сделка не была в интересах РФ, так как сокращаемые объёмы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли.

На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Саудовская Аравия заявила, что намерена увеличить добычу до 10 млн баррелей в сутки, и сообщила о готовности при необходимости увеличить добычу до рекордных 12 млн.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая. В декабре будущего года его параметры могут пересмотреть.