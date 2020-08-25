Глава ФССП рассказал Путину о триллионах взысканных с россиян денег

https://static.news.ru/photo/9d010dc8-e6cc-11ea-b5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru/

Российские приставы взыскали с должников более двух триллионов рублей за три года. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Он отметил, что служба фактически является хоть небольшим, но третьим по величине источником формирования доходной части федерального бюджета.

Если в общем брать цифровые параметры исполнительного производства, было взыскано за три года более 2 трлн рублей, в консолидированный бюджет тоже за три года было взыскано порядка 725 млрд рублей, — цитирует Аристова ТАСС.

Рост взыскания в федеральный бюджет, уточнил он, составил за этот период 46%.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин в ходе диалога с Аристовым заявил о необходимости взять коллекторские агентства под контроль. По его словам, действия сотрудников различных служб по взысканию задолженностей порою переходят границы допустимого.