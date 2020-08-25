Глава ФССП рассказал Путину о триллионах взысканных с россиян денег

Российские приставы взыскали с должников более двух триллионов рублей за три года. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Он отметил, что служба фактически является хоть небольшим, но третьим по величине источником формирования доходной части федерального бюджета.
Если в общем брать цифровые параметры исполнительного производства, было взыскано за три года более 2 трлн рублей, в консолидированный бюджет тоже за три года было взыскано порядка 725 млрд рублей, — цитирует Аристова ТАСС.
Рост взыскания в федеральный бюджет, уточнил он, составил за этот период 46%.
Ранее NEWS.ru писал, что Путин в ходе диалога с Аристовым заявил о необходимости взять коллекторские агентства под контроль. По его словам, действия сотрудников различных служб по взысканию задолженностей порою переходят границы допустимого.