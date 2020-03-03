https://static.news.ru/photo/7c10f300-5d77-11ea-b5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

Последствие вспышки нового коронавируса, а также меры по противодействию заболевания будут оказывать влияние на мировую экономику в течение некоторого времени. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.

По его словам, коронавирус влияет на туристическую индустрию. Представители отраслей, полагающиеся на глобальные цепочки поставок, также опасаются последствий, отметил Пауэлл.

Масштабы и сохраняющиеся последствия для экономики остаются весьма неопределенными, и ситуация остается изменчивой, — отметил директор ФРС, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что риски для перспектив развития американской экономики существенно изменились. Пауэлл отметил, что ФРС сменила свою денежно-кредитную политику, чтобы оказать наибольшую поддержку экономике США.

NEWS.ru писал, что миллиардер Майкл Блумберг считает, что страхи американцев из-за эпидемии коронавируса непомерно раздуты. Он заявил, что намерен посетить китайский ресторан и поужинать в нём.