Глава ФРС оценил сравнение нынешнего кризиса с Великой депрессией

https://static.news.ru/photo/13599900-ab6c-11ea-aa2f-fa163e074e61_660.jpg Джером Пауэлл Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл прокомментировал сравнение текущего экономического кризиса в стране с Великой депрессией.

Он отметил, что сравнивать эти две ситуации некорректно, так как условия были абсолютно разными.

Не думаю, что Великая депрессия — эта та модель, которую можно использовать для описания нынешней ситуации. Есть масса фундаментальных отличий. Во-первых, реакция правительства была очень быстрой и решительной, причины нынешней ситуации совершенно иные и, кроме того, ситуация в экономике была благоприятной: самый низкий за полвека уровень безработицы и самый продолжительный в истории период экономического роста, — привели слова главы ФРС в ТАСС.

Он подчеркнул, что ситуация с нынешним кризисом масштабная: уровень безработицы резко упал на самый низкий уровень, возможно, впервые за 50 или даже 90 лет. При этом показатели снизились очень быстро, за два месяца.

Сейчас перед нами стоит задача создать условия для того, чтобы 22–24 млн людей, потерявших работу в период пандемии, вернулись на рабочие места. До сих пор предпринимавшиеся меры были правильными. Предстоит ещё многое сделать для того, чтобы ситуация на рынке труда изменилась, и мы будем стремиться к этому, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства, — процитировали Джерома Пауэлла в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин призвали премьер-министра РФ Михаила Мишустина сократить программы помощи гражданам и компаниям в условиях кризиса. В своём обращении к председателю правительства они подчёркивали, что нынешний кризис «не имеет прецедентов за последние 20 лет», а потери банковской системы от подобных программ составят около 500 млрд рублей. Кроме того, главы крупнейших банков опасаются, что клиенты начнут паниковать и срочно забирать вклады.