Руководитель ФНС России Михаил Мишустин провёл пленарное заседание Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития, которая находится в Париже.
По его словам, цифровая трансформация позволит вести экономическую деятельность внутри государств прозрачно и без отчётности.
Цифровая трансформация превратит налоговые администрации в провайдеров цифровых платформ для ведения всей экономической деятельности внутри своих стран, — отметил он.
Мишустин добавил, что благодаря такой схеме можно будет перейти к автоматическому бесконтактному налогообложению,
Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин заявил, что появление нового налога для самозанятых граждан стало возможным благодаря цифровой экономике и созданию цифровых платформ. По его словам, к работе ведомства в качестве партнёров присоединились свыше 20 компаний, таких как «Яндекс», Сбербанк и ЦИАН.
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