https://static.news.ru/photo/cf2c3828-218c-11ea-8eb2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин провёл пленарное заседание Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития, которая находится в Париже.

По его словам, цифровая трансформация позволит вести экономическую деятельность внутри государств прозрачно и без отчётности.

Цифровая трансформация превратит налоговые администрации в провайдеров цифровых платформ для ведения всей экономической деятельности внутри своих стран, — отметил он.

Мишустин добавил, что благодаря такой схеме можно будет перейти к автоматическому бесконтактному налогообложению, передаёт телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин заявил, что появление нового налога для самозанятых граждан стало возможным благодаря цифровой экономике и созданию цифровых платформ. По его словам, к работе ведомства в качестве партнёров присоединились свыше 20 компаний, таких как «Яндекс», Сбербанк и ЦИАН.