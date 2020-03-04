https://static.news.ru/photo/a24bd5b6-5e1d-11ea-860f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев полагает, что в ближайшие десять лет рост цен на бензин в России будет ниже инфляции благодаря демпфирующей надбавке.

У нас в 2019 году, когда демпфер был введён, ниже инфляции росли цены. И то же самое будет в обозримой перспективе, в ближайшие 10 лет, — цитирует РИА Новости Артемьева.

Срок соглашений нефтяных компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива истёк в июне 2019 года. После этого цены на топливо государство сдерживает с помощью специальных налоговых механизмов. Если экспортная цена бензина выше внутрироссийской, государство компенсирует нефтяным компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ, если же цены внутри страны выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью сверхприбыли.

Как писал NEWS.ru, цены на бензин в январе 2020 года выросли на 0,2%, дизтопливо подорожало на 0,5% по сравнению с декабрём. По данным Росстата, литр бензина в среднем стоил 44,68 рубля. Бензин подорожал в 79 из 85 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Максимальный рост цен отмечен в Сахалинской области — 1,9%, а в Севастополе топливо подешевело на 0,4%. Удорожание выше среднероссийского зафиксировано в 37 субъектах РФ.