В ФАС назвали ситуацию с ценами на авиатопливо парадоксальной Глава ФАС Шаскольский: цены на авиатопливо в России растут несмотря на снижение спроса

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Глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что в России сложилась парадоксальная ситуация с авиакеросином, когда цены на него растут несмотря на снижение спроса. При этом снижаются цены на сжиженный газ и бензин, отметил он в беседе с РБК.

С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растёт, хотя спрос снижается, — рассказал глава ФАС.

Он уточнил, что сложилась «необычная» ситуация, которая однако не влияет на цены на авиабилеты. Шаскольский пояснил, этому способствует действующий механизм демпфера, за счет чего часть средств авиакомпаниям возвращается.

Ранее стало известно, что ФАС предлагает повысить регулируемые цены на газ «Газпрома» с 1 июля для промышленности в РФ на 5%. Также был обнародован приказ в отношении поставок для населения, однако без приложения с новым уровнем цен.