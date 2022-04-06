В ЕС заявили о неизбежности санкций против российских нефти и газа

Глава Евросовета Шарль Мишель предположил, что ЕС рано или поздно придётся вводить ограничения в отношении нефти и газа, поступающих из России. По его словам, которые приводит РИА Новости, необходимо сохранить максимальное давление на Кремль, для чего потребуется дальнейшее усиление санкций.

Меры против российской нефти, а также газа понадобятся рано или поздно, — сказал он.

Ранее кандидат исторических наук Михаил Крутихин прокомментировал слова бывшего премьер-министра Италии Романо Проди о том, что Россия совершит большую ошибку, если остановит поставки газа в Европу. По мнению аналитика нефтегазового сектора, в этом случае Россия рискует потерять до 30% федерального бюджета, а в полной мере заменить выпадающие доходы за счёт перенаправления ресурсов в Азию не получится.

В свою очередь экономист и политолог Василий Колташов заявил, что легко заменить российскую нефть у западных стран не получится, так как перевести производство на новый сорт нефти очень трудно. Он напомнил, что по этой причине США перешли на сырьё из России взамен венесуэльского, а в случае попыток замены российской нефти в ЕС биржевые цены на нефть вырастут. Также экономист отметил, что значительную часть нефти Россия продаёт по долгосрочным контрактам.