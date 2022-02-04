Глава Еврокомиссии назвала условие запуска «Северного потока — 2»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Handelsblatt, что запуск газопровода «Северный поток — 2» будет зависеть от действий России в украинском кризисе. Она подтвердила, что Евросоюз подготовил надёжный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций против Москвы, включающий ограничение доступа к иностранному капиталу и усиление экспортного контроля технологических товаров.

Россия оказывает военное давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на нас. Поэтому «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционного списка, это совершенно ясно, — сказала она.

Ранее бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что газопровод «Северный поток — 2» может быть остановлен в том случае, если США удастся предложить что-то взамен. По словам политика, он всегда воспринимал газопровод как реальный проект и считает, что отказываться от него сейчас было бы глупо. Он также напомнил, что Штаты и раньше выступали против российско-германских газопроводов, вводя против них временные ограничительные меры.

Проект газопровода «Северный поток — 2» призван в том числе поставлять российский газ в Германию. В настоящее время он проходит сертификацию в немецком регуляторе. Процесс приостановлен до получения необходимой документации. После того как регулятор вынесет своё решение, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена в процессе формирования заключения проконсультироваться с Украиной.