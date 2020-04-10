Глава Центробанка: цены на лимоны и имбирь вернутся к нормальным

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Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о повышении цен на имбирь и лимоны. Она уверена, что ситуация в скором времени нормализуется.

Этот всплеск не окажет влияния на инфляцию, передаёт ТАСС.

Росстат не учитывает его (имбиря. - NEWS.ru) в индексе инфляции, доля его в потребительской корзине не очень высокая. Доля лимонов тоже не очень высокая, и вклад в общий объём инфляции не очень большой, — подчеркнула она.

По состоянию на 6 апреля инфляция в России составила 2,8-2,9%, что соответствует ожиданиям регулятора. При этом эффекты ослабления рубля ещё не исчерпаны, добавила она.

Мы видим, что сейчас темпы роста цен и в марте, и в начале апреля, они соответствуют нашим ожиданиям, и соответствуют не только по темпам, но и по оценке характера этой инфляции — мы видим, что она будет носить краткосрочный эффект, — заключила глава ЦБ.

Ранее NEWS.ru писал, что ряд магазинов обязались продавать ряд социально значимых товаров по отпускной цене поставщиков, без наценки.