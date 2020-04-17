Глава ЦБ РФ заявила, что 2020 год станет тяжёлым для мировой экономики

https://static.news.ru/photo/aba3d36e-8089-11ea-81ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для мировой экономики 2020 год будет достаточно тяжёлым. С таким заявлением во время онлайн-конференции выступила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что в сфере глобальной экономики уже появляются некие положительные сигналы. Например, часть стран Европы и США либо приступили к смягчению ограничительных мер, либо задумываются об этом. Когда снятие санкций станет общей тенденцией, заявила Набиуллина, экономика в мире перейдёт к процессу восстановления.

Однако в любом случае в целом год для мировой экономики будет достаточно тяжёлым. Опубликованный на этой неделе прогноз МВФ предполагает в 2020 году спад мировой экономики на 3% — более значительный, чем при глобальном финансовом кризисе 2008–2009 годов, — цитирует главу Банка России портал «Политика сегодня».

Как ранее передавал NEWS.ru, Набиуллина 17 апреля сообщила, что на прошедшей неделе в стране был отмечен небольшой рост экономической активности.

По её словам, с 7 по 13 апреля в РФ потребительские кредиты выросли на 0,2%. Данные показатели уступают темпам роста за предыдущие недели, подчеркнула глава ЦБ.