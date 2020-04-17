Глава ЦБ рассказала о небольшом росте экономической активности в России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 17 апреля сообщила, что на прошедшей неделе в стране был отмечен небольшой рост экономической активности.
По её словам, с 7 по 13 апреля в РФ потребительские кредиты выросли на 0,2%. Данные показатели уступают темпам роста за предыдущие недели, подчеркнула глава ЦБ.
Как отметила Набиуллина, в регуляторе зафиксировали повышение инфляционных ожиданий со стороны граждан государства. Данное явление она назвала временным.
ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании 24 апреля. Сейчас в регуляторе начали заниматься проработкой программы аукционов годового РЕПО, —
цитируетНабиуллину ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров Банка России намерен обсудить снижение ключевой ставки.
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