Глава ЦБ рассказала о небольшом росте экономической активности в России

https://static.news.ru/photo/0350f5a4-8087-11ea-95a7-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 17 апреля сообщила, что на прошедшей неделе в стране был отмечен небольшой рост экономической активности.

По её словам, с 7 по 13 апреля в РФ потребительские кредиты выросли на 0,2%. Данные показатели уступают темпам роста за предыдущие недели, подчеркнула глава ЦБ.

Как отметила Набиуллина, в регуляторе зафиксировали повышение инфляционных ожиданий со стороны граждан государства. Данное явление она назвала временным.

ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании 24 апреля. Сейчас в регуляторе начали заниматься проработкой программы аукционов годового РЕПО, — цитирует Набиуллину ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров Банка России намерен обсудить снижение ключевой ставки.