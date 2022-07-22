Набиуллина: Россия откажется от импорта нефти странам с «ценовым потолком»

Фото: Пресс-служба Банка России/РИА Новости

Эльвира Набиуллина

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что Россия откажется от поставок нефти тем странам, которые введут на нее ценовой потолок. По ее словам, Москва сможет переориентироваться на те государства, которые будут готовы к сотрудничеству.

Я сейчас даже не хочу рассуждать, реально или это нереально, но, если это будет в той или иной форме введено, на мой взгляд, это, очевидно, приведет к росту мировых цен. И насколько я понимаю, мы все-таки тем странам, которые установят этот предел цены, нефть поставлять не будем. И переориентируется наша нефть, нефтепродукты на те страны, которые готовы с нами взаимодействовать, — сказала Набиуллина.

По ее словам, потенциальное снижение количественных показателей экспорта может иметь незначительное влияние на показатели курса и платежного баланса. Набиуллина связывает это с тем, что все будет происходить на фоне роста мировых цен на нефть.

Ранее в МИД России предупредили о последствиях ограничения цен на российские нефть и газ. Глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский считает, что такие меры усилят энергетический кризис. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова же указала, что антирыночные планы G7 по лимиту цен на нефть могут привести к росту её стоимости.

Политолог Владимир Соломонов заявил, что страны Запада «могут сколько угодно обсуждать» различные санкции в адрес России, однако, чтобы установить предельные цены на российскую нефть в районе $40–60 за баррель, им нужно, чтобы подобные ограничения поддержали ближайшие партнеры РФ в энергетической сфере — Индия и Китай.