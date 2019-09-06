https://static.news.ru/photo/fbe09578-d09f-11e9-8a0f-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/News.ru

Основным условием повышения темпов роста российского ВВП является переход к более активной фазе реализации национальных проектов и иных структурных мер. Об этом заявила на брифинге в пятницу, 6 сентября, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она также отметила, что ЦБ ухудшил свой прогноз роста экономики на этот год — до 0,8–1,3% с 1–1,5%, ожидавшихся ранее.

В то же время регулятор улучшил оценки будущей инфляции.

Как писал News.ru, Центробанк отмечает, что темп прироста цен в августе снизился до 4,3% с 4,6% в июле 2019 года. При этом большинство показателей инфляции, отражающих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, уже находятся вблизи целевых 4%.