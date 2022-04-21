Глава ЦБ назвала сроки первых расчётов цифровым рублём

Банк России планирует в следующем году провести первые реальные расчёты в рамках пилотирования цифрового рубля, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По её словам, которые приводит ТАСС, цифровой рубль должен сделать расчёты дешевле, сейчас идёт его тестирование совместно с банками.

В следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчёты, что называется, в реальной экономике с цифровым рублём, — сказала Набиуллина.

Ранее эксперты заявили о том, что россияне могут получить доступ к цифровому рублю ещё до конца 2022 года. По словам ведущего аналитика 8848 Invest Виктора Першикова, цифровой рубль станет ещё одной формой денег, подобной наличным и безналичным расчётам. При этом отмечается, что цифровой рубль имеет мало общего с криптовалютами, так как является платёжным средством, и его эмиссией занимается Центробанк.

В то же время финансовый аналитик ФГ «Финам» Сергей Переход предположил, что внедрение цифрового рубля в России может сопровождаться техническими трудностями. По его мнению, не исключён недостаток агентов для обмена товарами и услугами, также потребуются инвестиции в криптоинфраструктуру. В свою очередь завкафедрой Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Быстров заявил, что внедрение в РФ цифровой валюты в настоящее время находится на этапе намерений и оценивать перспективы без понимания нормативной базы рано.