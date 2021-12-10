Глава ЦБ назвала преимущества внедрения цифровых валют в России

Внедрение цифровых валют способно облегчить трансграничные платежи, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на международном экспортном форуме «Сделано в России». По её словам, этой темой интересуются во всём мире и бурное развитие этого средства платежей в дальнейшем позволит выстраивать взаимодействие между цифровыми валютами разных стран. Трансляция форума ведётся на телеканале «Россия 24».

И это, конечно, также облегчит трансграничные платежи, — сказала Набиуллина.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поддержал введение цифрового рубля, заявив, что это повысит прозрачность расчётов, снизит риск коррупции и отмывания денег и станет одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства в целом.

Также сообщалось, что в России планируются перемены законодательства в области использования криптовалюты. О том, какие моменты в правовом регулировании цифрового рубля необходимо будет изменить, станет известно после эксперимента, который проведёт Центробанк и в котором уже принимают участие 12 банков. Предполагается, что цифровой рубль станет денежной единицей, которой возможно будет проводить оплату, а также обменивать его на обычные денежные средства. Тестирование платформы цифрового рубля запланировано на январь 2022 года.