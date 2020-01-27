https://static.news.ru/photo/f09afea2-40d8-11ea-ae0c-fa163e074e61_660.jpg Боб Дадли Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава нефтяной компании ВР Боб Дадли считает, что в будущем глобальный спрос на чёрное золото сократится и уступит место газу и другим источникам энергии. Об этом Дадли рассказал в интервью ТАСС на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, чёрное золото ещё, безусловно, будет много десятилетий использоваться в нефтехимии, однако на фоне роста добычи в США маловероятно повторение ситуации, когда цены на него достигали $100 за баррель.

Как отметил глава BP, «сокращение глобального спроса на нефть будет иметь место уже в этом столетии». Кроме того, США создали ценовой демпфер на рынке нефти, отчего цены теперь не будут колебаться так сильно, как в прежние времена.

Как писал ранее NEWS.ru, стоимость мартовских фьючерсов нефтяной смеси марки Brent впервые с ноября 2019 года снизилась до $58,99. Таким образом, стоимость нефтяной смеси этой марки на лондонской ICE снизилась на 2,8%. В последний раз цены на Brent ниже $60 опускались 1 ноября 2019 года.