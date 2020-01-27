Глава нефтяной компании ВР Боб Дадли считает, что в будущем глобальный спрос на чёрное золото сократится и уступит место газу и другим источникам энергии. Об этом Дадли
По его словам, чёрное золото ещё, безусловно, будет много десятилетий использоваться в нефтехимии, однако на фоне роста добычи в США маловероятно повторение ситуации, когда цены на него достигали $100 за баррель.
Как отметил глава BP, «сокращение глобального спроса на нефть будет иметь место уже в этом столетии». Кроме того, США создали ценовой демпфер на рынке нефти, отчего цены теперь не будут колебаться так сильно, как в прежние времена.
Как писал ранее NEWS.ru, стоимость мартовских фьючерсов нефтяной смеси марки Brent впервые с ноября 2019 года снизилась до $58,99. Таким образом, стоимость нефтяной смеси этой марки на лондонской ICE снизилась на 2,8%. В последний раз цены на Brent ниже $60 опускались 1 ноября 2019 года.
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