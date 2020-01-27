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Проверка коснётся только тех кредитных организаций, которые сами заявили об обеспечении доступной для инвалидов среды.

ЦБ направит в банки тайных покупателей с ограниченными возможностями, они посетят офисы кредитных организаций и воспользуются услугами кол-центров, а также протестируют приложения для мобильных. По итогам этой проверки регулятор составит...