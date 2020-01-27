Стоимость нефти в текущем году преимущественно будет оставаться в пределах $55–65 за баррель, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По его мнению, текущий уровень цен удовлетворяет как производителей, так и потребителей.
Что касается Азербайджана, то в нашем бюджете в этом году заложена цена в $55 за баррель, но сейчас цена намного выше, поэтому думаю, что цена сохранится в диапазоне от $55 до $65, — пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».
При этом Алиев отметил, что таких котировок стоит ожидать только при отсутствии форс-мажорных обстоятельств.
Ранее NEWS.ru писал, что стоимость мартовских фьючерсов нефтяной смеси марки Brent впервые с ноября 2019 года снизилась до $58,99. Таким образом, стоимость нефтяной смеси этой марки на лондонской ICE снизилась на 2,8%, в последний раз цены на Brent ниже $60 опускались 1 ноября 2019 года.