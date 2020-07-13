Глава Ассоциации итальянских промышленников едет в РФ на «защиту бизнеса»

https://static.news.ru/photo/2b54b8b0-c51f-11ea-a4f1-fa163e074e61_660.jpg Эрнесто Ферленги Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги 14 июля 2020 года примет участие в пленарном заседании Международного форума «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнёрства». Мероприятие пройдёт в Уфе (столица Республики Башкортостан, РФ). По его словам, субъект является для Рима одним из основных направлений. Об этом говорится в пресс-релизе, попавшем в распоряжение NEWS.ru. Иностранец также выступил в роли спикера «ЗАщиты БИЗНЕСа».

Мы видим, что руководство региона делает ставку на работу с инвесторами. Только за последний год республика поднялась на 7 строчек в национальном инвестиционным рейтинге, войдя в топ-10. Я не сомневаюсь, что данный тренд будет продолжен, — отметил Ферленги.

Он отметил, что кроме традиционных секторов сотрудничества — нефтегазового и сельского хозяйства — внимания заслуживает совместная работа в области фармацевтики, развития туризма и культурного обмена. Кроме того, Уфа интересна в роли крупного логистического хаба. В общем, Башкирия является регионом с минимальными экономическими рисками, что очень важно при обсуждении инвестиций.

В 2019-м правительство российского региона и Ассоциацией итальянских промышленников Confindustria Russia подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют развивать совместные проекты на взаимовыгодных условиях в фармацевтической сфере, в сельском хозяйстве, в нефтесервисном секторе и в области культуры.

Главная сила в условиях современного рынка — это импортозамещение, локализация производства. Поэтому мы готовы создавать совместные российско-итальянские предприятия, — подчеркнул Ферленги.

Участниками форума «ЗАщита БИЗНЕСа» станут известные российские политики, бизнес-омбудсмены, представители крупного и малого бизнеса.

Кроме итальянского гостя, зарубежных партнёров мероприятия представят директор Восточного регионального офиса Ассоциированных палат торговли и промышленности Индии госпожа Каур Перминдер Джит, руководитель Союза китайских предпринимателей в РФ господин Чжоу Лицюнь, исполнительный директор компании DBA GROUP S.p.A. Раффаэле Де Беттин, а также советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Олег Савеленко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обрабатывающая промышленность РФ в июне может показать снижение на 6%. По его словам, реализованные правительством меры поддержки помогли избежать более глубокого падения.

Накануне Минэкономразвития опубликовало скорректированные данные прогноза социально-экономического развития на 2020–2022 годы и материалы, объединённые в «сценарные условия» развития экономики на срок до 2024 года. Ведомство ожидает «структурных сдвигов» в основном в результате перераспределения бюджетных трат нацпроектов, а также развития экспорта в машиностроении.

Сценарии предполагают рост доли обработки в ВВП с 12,5% в 2018 году до 13,1% в 2024-м, что соответствует опережающему динамику ВВП прогнозному росту промпроизводства, обеспеченному преимущественно развитием автопромышленного комплекса и сельхозмашиностроения, со слабым акцентом на рост экспорта. Крупные инвестиции нацпроектов в транспорт его доли в ВВП не изменят. Цифровизация увеличит долю IT в экономике с 2,1% до 2,5%.